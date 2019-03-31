Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 | Antalya Kemer Yerel Seçim Sonuçları - CANLI
SEÇİM SONUÇLARI

Seçim 2019 | Antalya Kemer Yerel Seçim  Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Antalya Kemer seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarında hangi parti öne geçti Antalya Kemer ilçesinde partilerin oy oranları, canlı seçim sonuçları ve sandık sonuçları. Antalya Kemer belediye başkanlığı seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya Kemer Yerel Seçim Sonuçları
Antalya Kemer Yerel Seçim Sonuçları

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Antalya Kemer ilçesinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Antalya Kemer seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Antalya Kemer ilçesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı. Tüm seçmenlerin merak ettiği Antalya Kemer ilçesinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Antalya Kemer canlı yerel seçim sonuçları sayfamız!

Antalya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Akseki Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Alanya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Elmalı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Finike Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Gazipaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Gündoğmuş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Kaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Korkuteli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Kumluca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Manavgat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Antalya Serik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Demre Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya ıbradı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Kemer Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Aksu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Döşemealtı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Kepez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Konyaaltı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Antalya Muratpaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ANTALYA

Antalya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık beşinci şehri. 2016 sonu itibarıyla İl Nüfusu: 2.426.356'dır. İlin yüzölçümü 20.177 m2'dir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 5067 kişi ile Muratpaşa'dır.) 19 ilçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 910 mahalle bulunmaktadır.

Tamamı Akdeniz Bölgesi'nin batısında yer alır ve Antalya Körfezi'yle Batı Torosların arasında kurulmuştur. Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin altıncı büyük ilidir. Güneyinde Akdeniz, batısında Muğla, kuzeyinde Burdur ve Isparta, kuzeydoğusunda Konya, doğusunda ise Karaman ve Mersin illeri vardır.

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Antalya şehri, 1980 yılından sonra uygun iklim koşulları ve turizm etkinlikleri nedeniyle hızla gelişmiş ve buna paralel olarak il de günümüzde Türkiye'nin en kalabalık beşinci ili olmuştur. Antalya'da ekonomik hayat büyük oranda ticaret, tarım ve turizme dayalıdır.

Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmıştır ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan ildir. Sırasıyla Likyalılar, Lidyalılar, Pamfilyalılar, Bergamalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti hakimiyetinde bulunan Antalya bu medeniyetlerin hiçbirine başkentlik yapmamıştır.

İlin tamamı Akdeniz Bölgesi'nin Antalya Bölümü'nde yer alır ve Akdeniz ikliminin etki sahasındadır. Yerleşim yerleri haricindeki il topraklarının büyük kısmı tahıl tarlalarıyla kaplı platolardan oluşur.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Hava Meydan Komutanlığı Antalya'da bulunmaktadır.

Antalya 2015 yılı G-20 Zirvesi'nin ve Expo 2016'nın ev sahibidir.

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