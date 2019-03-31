Seçim 2019 | Bursa Mustafakemalpaşa Yerel  Seçim Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Bursa Mustafakemalpaşa seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı. Tüm seçmenlerin merak ettiği Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Bursa Mustafakemalpaşa canlı yerel seçim sonuçları sayfamız!

Bursa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Gemlik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa ınegöl Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa ıznik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Karacabey Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Keles Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Mudanya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Mustafakemalpaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Orhaneli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Orhangazi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Yenişehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Bursa Büyükorhan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Harmancık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Nilüfer Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Osmangazi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Yıldırım Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Gürsu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bursa Kestel Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

BURSA

Bursa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dördüncü şehri. 2018 itibarıyla 2.994.521 nüfusa sahiptir. 2016 Dünya Yaşanabilir Şehirler sıralamasında Dünya'da 28. Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alır. Eski adı Hüdavendigâr'dır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve batıda Balıkesir illeri ile çevrilidir.

Ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Bursa doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Bursa'da en çok Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait tarihî eserlerin bulunmasının sebebi ise, Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olmasıdır. Bursa alışveriş merkezleri, parkları, müzeleri ve çarşısıyla bölgede öne çıkar. Ayrıca Bursa Marmara bölgesinin İstanbul'dan sonra gelen ikinci büyük şehridir. Türkiye'nin en önemli birkaç sanayi kentinden biridir. Şehir İstanbul'dan sonra en büyük ikinci ihracatı gerçekleştirmektedir. Şehrin futbol takımı Bursaspor 2009-10 sezonunda Süper Lig şampiyonudur.

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Bursa, sanayi istatistiklerine göre Türkiye'nin en büyük sanayi kenti ve otomotiv üretim merkezidir. CNN International tarafından Türkiye'nin Detroit'i yakıştırması yapılmıştır. Tofaş, Fiat, Renault, Peugeot, Karsan Otomotiv, binek otomobil ve ticari araçlar ile Cobra Güleryüz otobüs fabrikaları Bursa'da bulunmaktadır. Bursa'nın otomotiv sanayinin Türkiye'de merkezi olmasından dolayı kurulan Bursa Otomobil Müzesi yine bu şehirde bulunmaktadır.