Yerel Seçim 2019
Seçim Tokat Seçim 2019 - Tokat Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Tokat Seçim 2019 - Tokat Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Tokat 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Tokat ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Tokat Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Tokat Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tokat seçim sonuçları
Tokat seçim sonuçları

Tokat Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Tokat ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Tokat seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Tokat ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Tokat ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Tokat 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Tokat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tokat Almus Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tokat Artova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tokat Erbaa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tokat Niksar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tokat Reşadiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tokat Tokat Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tokat Turhal Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tokat Zile Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tokat Pazar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tokat Yeşilyurt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Tokat Başçiftlik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Tokat Sulusaray Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

TOKAT

Deveci dağlarının orta kesiminin kuzey yamaçlarından doğarak soldan Yeşilırmak'a kavuşan bir akarsu vadisinin yamaçlarında kurulmuş olan kent, çok engebeli bir bölgede Orta Karadeniz kıyılarını ve İç ve Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli yolların kavşağında eski bir yerleşme Tokat; kuzeyinde Samsun, kuzeydoğusunda Ordu, güneyinde Sivas, güneybatısında Yozgat, batısında Amasya ili ile çevrilidir.

İlin toplam yüz ölçümü: 10.071 km²'dır. Kapladığı alan açısından Türkiye topraklarının yüzde 1.3'ünü kapsar. Denizden yükseltisi 623 metredir.

Coğrafi Koordinatları: 39° 51' – 40° 55' kuzey enlemleri ile 35° 27'- 37° 39' Doğu boylamları arasında olan Tokat, 1923 yılında il olmuş, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Zile ilçeleri bağlanmış, 1943 yılında Taşova, 1944’te Artova ve Turhal, 1954 yılında Almus, 1987 yılında Pazar ve Yeşilyurt, 1990 yılında Sulusaray ve Başçiftlik ilçeleri kurulmuştur. Tokat'a bağlı Taşova ilçesi, 1953 senesinde Amasya'ya bağlanmıştır. Merkez ilçe dahil 12 ilçenin yanında 77 belde ve 609 köy mevcuttur. Merkeze bağlı 41 mahalle, 103 köy ve 9 belde bulunmaktadır. Yüzölçümü bakımından Tokat'ın en büyük ilçesi Zile'dir. En yüksek nüfusa sahip ilçe ise Erbaa'dır.

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Tokat'ın 2018 yılı itibariyle nüfusu 612.646'dır.

Belli başlı akarsular Yeşilırmak, Tozanlı Kolu, Kelkit Kolu, Çekerek Kolu, Tokat Kolu, Kuruçay Kolu, Güllin Kolu, Darı Deresi Kolu, Cırcır kolu olup bilinen dağlar arasında Mamu (1770 m), Yaylacık (1620 m), Deveci (1892 m), Bugalı (1945 m), Dumanlı (2200 m), Çamlıbel (2020 m) ve Akdağ (1900 m) bulunur. Yine bilinen ovalar Kazova, Omala Ovası (Gözova), Turhal Ovası, Niksar Ovası, Erbaa Ovası, Artova Ovası, Zile Ovası, Tokat Ovası, Pazar Ovası ve Yazıbaşı Ovası'dır.

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