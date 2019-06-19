Seçim Yalanlanmaya doymuyor
2019 YEREL SEÇİMİ

Yalanlanmaya doymuyor

CHP adayı, Yıldırım ile çıktığı açık oturumda Sayıştay raporu olduğu iddia ettiği belge üzerinden iftiralar atmıştı. Böyle bir rapor olmadığını belirten Sayıştay, İmamoğlu'nun açıklamasını maksatlı ve iyi niyetli olmayan bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası boyunca öne sürdüğü, "İBB vakıflara usulsüz şekilde yardım etti" iddiasına kaynak gösterdiği Sayıştay'dan yalanlama üstüne yalanlama geliyor. İmamoğlu'nun iddialarına ilişkin ayrı bir rapor düzenlenmediğini vurgulayan Sayıştay, denetim raporlarında ise İBB'nin usulsüz yardım ettiğine dair hiçbir bilgi bulunmadığını açıkladı.

İDDİALARI ÇÜRÜTÜLDÜ

İmamoğlu, Sayıştay'ın raporu olduğu iddia ettiği belge üzerinden çeşitli rakamlar verdi. İmamoğlu 2014-2019 arasında İBB’nin 753 milyon lira zarara uğratıldığını iddia etmiş, büyükşehir belediyesinin vakıflara usulsüz şekilde yardım akıttığını söylemişti. Önceki gün jet hızıyla İmamoğlu'nun iddialarını çürüten Sayıştay dün yeni bir açıklama yaparak CHP adayının iddialarına cevap verdi. Sayıştay’dan yapılan açıklamada, 2017 yılı hesaplarının denetimine ilişkin denetim raporlarının TBMM’ye ve ilgili idarelere gönderildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

KAMU ZARARI SÖZKONUSU DEĞİL

Raporlar mali denetim raporları olup, yer verilen bilgiler esas alınarak kurumlar hakkında kamu zararına neden olunduğuna ilişkin değerlendirme yapılması söz konusu olamaz. Sayıştay raporlarında, İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin herhangi bir değerlendirme bulunmamaktadır. İBB, İSKİ ve İETT’nin 2017 hesap ve işlemlerine ilişkin denetim raporunda, tespit ve öneriler çerçevesinde olumlu görüş verildiği açıkça belirtilmiş olup, muhasebe ve kayıt sistemine ilişkin bazı bulgular ile bunlara ilişkin önerilerde bulunulmuştur. YKonuşmada geçen, gerekse Twitter hesabında ifade edilen hususların hiçbirisi ifade edildiği gibi 'usulsüzlük' veya 'kamu zararı' sonucunu doğuran işlemler değildir. Sayıştay Kanunu çerçevesinde bir idare denetimi sırasında 'usulsüzlük' ve 'kamu zararı' doğuran husus tespit edildiğinde bu husus ayrı bir rapor düzenlenmek suretiyle Sayıştay yargılamasına konu edilmektedir.

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İYİ NİYETLİ OLMAYAN YAKLAŞIM

Raporlarda yer alan hususların mevzuatta öngörülen kamu zararı veya usulsüzlük unsurlarını taşımadığı için yargılamaya esas ayrı bir rapor düzenlenmediği belirtildi. Bu konunun bilindiği halde gelir, gider, hasılat, kar ve kar payı gibi teknik kavramları ve bunlara ilişkin tutarları birbirine karıştırmak ve birtakım farazi hesaplamalarla da kamunun zarara uğratıldığı yönünde algı oluşturacak şekilde açıklama yapıldığı vurgulandı. Sayıştay, İmamoğlu'nun bu açıklamasını maksatlı ve iyi niyetli olmayan bir yaklaşımın sonucu olduğunu kaydetti.

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