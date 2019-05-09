YSK’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Tehditler bizi etkilemez

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yönelik hakaret ve tehditlerine sert yanıt geldi.

Oy birliğiyle yapılan YSK açıklamasında; hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada “Yüksek Seçim Kurulu, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir. Bu nitelik ve ağırlıkta olan söz ve davranışları reddediyor ve şiddetle kınıyoruz.” denildi.

YSK, açıklamasında eleştiri sınırlarını aşan açıklama ve beyanlara cevap verilmediğine işaret ederek, TBMM çatısı altında Kurul üyelerine tehdit, hakaret ve iftiralarda bulunulması, bazı kurul üyelerini isimlerini okumak suretiyle yuhalatılıp ve hedef gösterilmesi üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

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