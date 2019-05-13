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Seçim YSK CHP ve İYİ Parti iptal istemini reddetti
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2019 YEREL SEÇİMİ

YSK, CHP ve İYİ Parti iptal istemini reddetti - Son dakika

YSK CHP ve İYİ Parti iptal istemini reddetti

YSK, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İYİ Parti'nin, İstanbul'da tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle ayrı ayrı yaptıkları başvuruları reddetti.

CHP, "sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı" gerekçesiyle İstanbul'da 31 Mart 2019'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesi nedeniyle, İstanbul'daki tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK'ye başvurmuştu. İYİ Parti de aynı talepte bulunmuştu.

YSK, bugünkü gündem toplantısında tüm başvuruları ele aldı.

Kurul, CHP ve İYİ Parti'nin sandık kurullarının teşekkülündeki usulsüzlükler nedeniyle İstanbul'daki tüm seçimlerin iptali ile 24 Haziran seçimlerinin iptal edilmesi istemlerini reddetti.

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