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Seçim YSK kesin sonuçları ilan etti
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2019 YEREL SEÇİMİ

YSK kesin sonuçları ilan etti

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti. Kesin sonuçlara göre büyükşehirlerde AK Parti yüzde 51,72, CHP yüzde 34,48, MHP yüzde 3,45, HDP yüzde 10,34 oranında oy aldı. Ayrıca YSK, İstanbul seçimine ilişkin iptal kararının gerekçesini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği kesin seçim sonuçları ile ilgili il ve ilçe seçim kurulları tutanaklarının tamamlandığını içeren kararı yayınladı.

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AK Parti yüzde 51,72, CHP yüzde 34,48, MHP yüzde 3,45, HDP yüzde 10,34 oranında oy aldı.

Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında AK Parti yüzde 54,76, CHP yüzde 17,71, MHP 17,20, HDP 4,21, İYİ Parti 1,77, Saadet Partisi 1,55 oy aldı.

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre, belediye meclis üyeliklerinde AK Parti yüzde 49,04, CHP yüzde 22,24, MHP yüzde 13,59, İYİ Parti yüzde 5,26, HDP yüzde 5,93, Saadet Partisi yüzde 1,42, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı.

Gerekçeli kararı açıklandı

YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı.

YSK'nın gerekçeli kararı 250 sayfadan oluşuyor.

YSK'nın gerekçeli kararı için tıklayınız

YSK iptal gerekçesini açıkladı

YSK iptal gerekçesini açıkladı

İstanbul seçimlerine ilişkin 250 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.
Kesin sonuçlar ilan edildi

Kesin sonuçlar ilan edildi

YSK, 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etti.
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