YSK milletin yüreğine su serpti

MHP lideri Bahçeli, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararı veren YSK’ya yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Bahçeli, “YSK, oy çokluğuyla hakkın, halkın ve hukukun tercümanı olmuştur. YSK’nin verdiği kararı alenen karalamak, kurul üyelerine çete üyesi demek kirli bir ağızdır, sakat bir zihniyetin sızlanmasıdır” dedi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, YSK’nın verdiği İstanbul kararıyla halkın ve hukukun tercümanı olduğunu belirtti. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimleri ile ilgili haklı ve meşru itirazları görüştü ve adaletli bir kararla milletin yüreğine su serpti. İstanbul seçimlerine gölge düştüğü açıktı. CHP ve peşine taktığı çıkar ortakları İstanbul seçimlerine hile karıştırmışlar, organize usulsüzlüklerin faili olmuşlardır. YSK oy çokluğuyla hakkın, halkın ve hukukun tercümanı olmuştur.

İSTANBUL KANUNSUZLUĞA TESLİM EDİLMEDİ

YSK üyelerini isim isim hedef gösterip çete mensubu, satılık adamlar, kul hakkı yiyenler, hukuk cinayetinin failleri diyen kim varsa millet hasımı, itibar celladı, demokrasi hazımsızıdır. İstanbul kanunsuzluğa teslim edilmemiştir. İstanbul sandık yolsuzluğuyla rehin alınamamıştır. İstanbul seçimlerinde usulsüzlük tescil edilmiştir.

(Kılıçdaroğlu’nun YSK sözlerine) YSK’nın vermiş olduğu kararı alenen karalamak, çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek, kurul üyelerine çete üyesi, hukuk cinayeti işlediler gibi itham ve iftiralarda bulunmak kirli bir ağızdır, yanlı bir bakıştır, yanlış bir değerlendirmedir, sakat bir zihniyetin sızlanmasıdır.

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CUMHUR İTTİFAKI DÜNDEN GÜÇLÜ

31 Mart’tan sonra Cumhur İttifakı’nın bulanmasını, budanmasını, karışmasını, hatta kopmasını arzulayan müfsit ve münafık çevrelere adeta cesaret gelmiştir. Görülen odur ki, zillet cephesine figüranlık yapanlar beklenen tepkilerini peş peşe vermişlerdir. Meğerse ne kadar da Cumhur İttifakı nedeniyle kuyruk acısı çeken varmış, ne çok müptezelin karın ağrısı bulunuyormuş. Cumhur İttifakı bugün dünden daha güçlüdür.

İLK OYU BEN VERECEĞİM

İstanbul, kanunsuzluğa teslim edilmemiştir. Vakit, seçimlerin yenilenme vaktidir. 23 Haziran’da milli iradenin tam, eksiksiz, hilafsız ve hilesiz sandığa yansıması hepimizin boynunun borcudur. Seçim gününe kadar karargâhımızı İstanbul’da kuracağız. Bilinsin ki, İstanbul’a mitili atacağım. Bütün teşkilatlarımızla, bütün imkân ve gücümüzle İstanbul’da çalışacağız. Yargıya çete diyen sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan sana sesleniyorum gel dokunulmazlığın kaldırması için bir talep ver ilk oyu ben vermezsem namerdim diyorum.

Kanadoğlu ile aynı çukurda

Bahçeli, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki konuşmalarının siyasi üslupla edep ve terbiye ile bağdaşmadığını belirten Bahçeli, "Yedi tane YSK üyesini isim isim belirtirken arkasında da çete sıfatıyla nitelendirmesi yakışık olmamıştır. Bazı konuşmalarında suç unsuru olduğu kanaatindeyim" dedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün YSK’nın İstanbul kararını 367 olayına benzeten paylaşımı sorulan Bahçeli, “367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısıyla (Sabih Kanadoğlu) aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 367 tezini ortaya koyup kendi Cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdiki ile ilişkilendirerek iki üzüntü yaşadığını söylemesi mümkün değildir. 367 riskini 71 milletvekiliyle aşan kendisinin cumhurbaşkanı olması için üçüncü turu deneyen bir siyasi parti genel başkan olarak AK Parti’ye vefasızlık yapıyor. Ama MHP’nin politikasına da hiç olmazsa saygı duysun” ifadelerini kullandı.