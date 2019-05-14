YSK’dan CHP ve İYİ Parti’ye ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kendilerine “çete ve satılık adamlar” diye hakaret eden ve dilekçesinde talimatlar yağdıran CHP ile İYİ Parti’nin İstanbul’un tüm ilçeleri ve 24 Haziran seçimlerinin iptaline yönelik yaptıkları başvuruları reddetti. Karar oy birliğiyle alındı. Karar uyarınca İstanbullular 23 Haziran’da sadece büyükşehir belediye başkanını seçmek için sandığa gidecek.

“ÇETE” DEDİĞİ YSK’YA BAŞVURMUŞTU

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerin yenilenmesine karar veren YSK üyelerini “satılık çete”, “haram yediler”, “el etek öptüler”, “sarayın 7 taşeronu” sözleriyle hedef gösterdikten bir gün sonra aynı kurumun kapısına giderek talepte bulundu. İstanbul’da 31 Mart’ta ‘tam kanunsuzluk’ yaşandığını, bu nedenle büyükşehirin yanında 39 ilçede de seçimlerin iptalini isteyen CHP, aynı zamanda 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin de iptal edilmesini YSK’dan talep etti. İYİ Parti de CHP’nin ardından YSK’ya başvurarak aynı taleplerde bulundu.

TALİMAT GİBİ BAŞVURUYA RET

YSK’ya hiçbir bilgi ve belge sunamayan CHP, dilekçesinde, “Seçimleri iptal etmek zorundasınız”, “İstanbul’un tüm seçimlerini iptal edin” gibi talimatlar yağdırıyordu. Yüksek Seçim Kurulu, hukuki bir metinden ziyade adeta talebin reddedilmesi için hazırlanmış CHP’nin dilekçesini dün gündemine aldı. Kurul, CHP ve İYİ Parti’nin sandık kurullarının teşekkülündeki usulsüzlükler nedeniyle İstanbul’daki tüm seçimlerin iptali ile 24 Haziran seçimlerinin iptal edilmesi istemlerini oy birliğiyle reddetti.

SADECE BÜYÜKŞEHİR YENİLENECEK

Kararın oy birliğiyle alındığı öğrenildi. YSK’nın söz konusu kararı ile 23 Haziran’da sandık başına gidecek olan İstanbulluların sadece büyükşehir belediye başkanını seçeceği kesinleşmiş oldu.

MUSTAFAKEMALPAŞA İTİRAZINA 2. RET

İYİ Parti, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine ilişkin kararını yeniden değerlendirmesi için YSK’ya başvurmuştu. İyi Parti’nin bu ilçedeki seçimlerin yenilenmesine ilişkin başvurusunu reddeden YSK, dün de söz konusu talebi reddetti. Kurul, YSK kararlarının kesin olması nedeniyle bu kararı oy birliğiyle aldı.

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AKSARAY’IN GÜLAĞAÇ İLÇESİ DEMİRCİ BELDESİNDE SEÇİM YENİLENECEK

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu, Aksaray Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yeni seçim kararı verdi.