|
Özgün
Malatya’da feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı
Kaza, sabaha karşı Malatya-Sivas karayolu Hekimhan - Hasançelebi mevkiinde meydana geldi. Otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Araç ise hurdaya döndü. İşte detaylar.
12:29 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Son dakika Malatya haberleri

Son dakika Malatya haberleri

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

1’İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza, sabaha karşı Malatya-Sivas karayolu Hekimhan -Hasançelebi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hekimhan istikametine seyir halinde olan H.K. (25) idaresindeki 06 FE 4119 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken sürücüyle birlikte Y.U. (25) ,T.U. (23) ,E.U. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

E.U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#son dakika
#Sivas karayolu
#kaza
#şarampol
#Hekimhan - Hasançelebi
2 saat önce
default-profile-img
Malatya’da feci kaza: 1’i ağır 4 yaralı
Piknikte yediği tavuktan zehirlendi: 8 ay yürüyemedi
Galatasaray'da Fofana hamlesi
Fransa sağlık sektöründeki krizi aşamıyor: Saint Raphael'de bulunan tek hastane çalışan kalmadığı için kapandı
'Öldü' düşüncesiyle hastaneye getirildi hayata tutundu: Uyandığından bakın ne sordu
Tarım Kredi Süt Ürünleri fabrikasında patlama
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.