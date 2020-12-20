19 yaşındaki Eren Dinkçi ilk maçında Werder Bremen'i galibiyete taşıdı

Bundesliga'nın 13. hafta maçında Mainz 05 ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 85. dakikasında Romano Schmid'in yerine oyuna dahil olan forvet oyuncusu Eren Dinkçi, ilk kez bir Bundesliga maçında sahaya çıktı.

Eren Dinkçi ilk maçında ilk golünü attı

Oyuna girdikten sadece 5 dakika sonra takımının geliştirdiği atakta kafa vuruşu ile rakip fileleri havalandıran genç forvet, ilk Bundesliga maçında gol atmayı başarmış oldu. Werder Bremen, Mainz 05 deplasmanından Eren Dinkçi'nin attığı tek golle üç puanla döndü.

Öte yandan karşılaşmada Werder formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Ömer Toprak, 54'üncü dakika yerini Milos Veljkovic'e bıraktı

Türkiye U19 forması giydi

Temmuz 2019 tarihinde SC Borgfeld takımından transfer olan Eren Dinkçi, Werder Bremen'in ikinci takımında forma giyiyordu. Dinkçi, Regionalliga'da Werder Bremen formasıyla 7 gole de imza attı. Genç oyuncu, sezon öncesi Türkiye U19 Milli Takımı forması da giydi.

Ronaldo ve Morata coştu, Juventus farklı kazandı (ÖZET) İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Juventus, Parma'yı deplasmanda 4-0 yendi.Parma'daki Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında, konuk Juventus, 23. dakikada Dejan Kulusevski ile 1-0 öne geçti.Bu golden 3 dakika sonra Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı.İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.48. dakikada Ronaldo, Juventus adına farkı 3'e çıkaran golü attı.Karşılaşmanın son bölümlerinde Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile bir gol daha buldu ve skor 4-0 oldu. Morata mücadeleyi 1 gol 2 asistle tamamladı.Parma-Juventus maç özeti;Juventus, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar, maç eksiği bulunan Milan ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi. Parma ise ligde 5 maç sonra kaybederek, bu sezonki 5. yenilgisini yaşarken, 12 puanla 15. sırada yer buldu.İngiltere'de tarihi akşam: Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 7-0 yendi

Werder Bremen’de gol atan Eren Dinkçi, Bundesliga’daki ilk maçında topla ilk temasında golü buldu! #SSporttaBL pic.twitter.com/oBhhkGuxWX — S Sport (@ssporttr) December 19, 2020



