19 yaşındaki Eren Dinkçi ilk maçında Werder Bremen'i galibiyete taşıdı

Bundesliga'nın 13. hafta maçında Mainz 05 ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 85. dakikasında Romano Schmid'in yerine oyuna dahil olan forvet oyuncusu Eren Dinkçi, ilk kez bir Bundesliga maçında sahaya çıktı.
Eren Dinkçi ilk maçında ilk golünü attı
Oyuna girdikten sadece 5 dakika sonra takımının geliştirdiği atakta kafa vuruşu ile rakip fileleri havalandıran genç forvet, ilk Bundesliga maçında gol atmayı başarmış oldu. Werder Bremen, Mainz 05 deplasmanından Eren Dinkçi'nin attığı tek golle üç puanla döndü.
Öte yandan karşılaşmada Werder formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan Ömer Toprak, 54'üncü dakika yerini Milos Veljkovic'e bıraktı
- Türkiye U19 forması giydi
- Temmuz 2019 tarihinde SC Borgfeld takımından transfer olan Eren Dinkçi, Werder Bremen'in ikinci takımında forma giyiyordu. Dinkçi, Regionalliga'da Werder Bremen formasıyla 7 gole de imza attı. Genç oyuncu, sezon öncesi Türkiye U19 Milli Takımı forması da giydi.
Werder Bremen’de gol atan Eren Dinkçi, Bundesliga’daki ilk maçında topla ilk temasında golü buldu! #SSporttaBL pic.twitter.com/oBhhkGuxWX
Werder Bremen’de gol atan Eren Dinkçi, Bundesliga’daki ilk maçında topla ilk temasında golü buldu! #SSporttaBL pic.twitter.com/oBhhkGuxWX— S Sport (@ssporttr) December 19, 2020
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