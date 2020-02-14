2. Lig maçına kar engeli

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Vanspor FK, Van Atatürk Stadı'nda yarın Ergene Velimeşespor ile karşılaşacaktı. Ancak kentte günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Van Atatürk Stadı'nda yarın oynanması planlanan karşılaşmanın elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.