2.LİG

2. Lig maçına kar engeli

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK ile Ergene Velimeşespor arasındaki 23. hafta maçı ertelendi.

Haber Merkezi İHA
Stadın zemini tamamen karla kaplandı.

Stadın zemini tamamen karla kaplandı.

Fotoğraf: IHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Vanspor FK, Van Atatürk Stadı'nda yarın Ergene Velimeşespor ile karşılaşacaktı. Ancak kentte günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Van Atatürk Stadı'nda yarın oynanması planlanan karşılaşmanın elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

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