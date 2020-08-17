2.LİG

​2. Lig'de fırtınalar estiren Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu: Hekimoğlu Trabzon

2. Lig'de fırtınalar estiren Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu

TFF 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon, Tuzlaspor ile şampiyonluk yaşayan Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı. Oynadığı takımlarda yaşadığı sorunlarla devamlı gündeme gelen Batuhan Karadeniz, bu sezon ise attığı gollerle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batuhan Karadeniz, kariyerinde birçok kez takım değiştirdi.

Batuhan Karadeniz, kariyerinde birçok kez takım değiştirdi.

Geride bıraktığımız sezon önce Bandırmaspor daha sonrada Tuzlaspor forması giyen Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu.

61saat'in haberine göre, kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen tecrübeli golcü Batuhan Karadeniz, Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'a transfer oldu. Batuhan Karadeniz'in bugün sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Bu sezon TFF 1.Lig'e çıkmayı hedefleyen Hekimoğlu Trabzon daha önce kadrosuna Mehmet Sak ve Sezer Özmen gibi tecrübeli futbolcuları katmıştı.

  • Batuhan Karadeniz bu sezon 25 maçta 18 gol ve 1 asistle oynadı.

2. Lig'de Batuhan Karadeniz fırtınası: Attığı gollerle gündem oldu
2. Lig'de Batuhan Karadeniz fırtınası: Attığı gollerle gündem oldu

TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Ankara Demirspor’u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor, ilk finalist oldu. Karşılaşmadaki golleri penaltıdan Batuhan Karadeniz attı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon İstanbul ekibiyle çıktığı 10 maçta 8 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.Bu sezon 18 gol attıDevre arasında Bandırmaspor'dan ayılan ve aynı ligde mücadele eden Tuzlaspor'a imza atan Batuhan Karadeniz, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi. İki ekipte toplam 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 18 gol atarken, 1 de asist kaydetti.Futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Batuhan Karadeniz, çok sık takım değiştirmesi ve oynadığı kulüplerde hep sorun yaşamasıyla gündeme gelmişti.Batuhan Karadeniz: "Ben sadece bir takımın maçını izlerim"Galeri: Batuhan Karadeniz kapısından döndüğü dev kulübü açıkladı


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