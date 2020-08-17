2. Lig'de fırtınalar estiren Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu

Geride bıraktığımız sezon önce Bandırmaspor daha sonrada Tuzlaspor forması giyen Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu.

61saat'in haberine göre, kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen tecrübeli golcü Batuhan Karadeniz, Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'a transfer oldu. Batuhan Karadeniz'in bugün sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Bu sezon TFF 1.Lig'e çıkmayı hedefleyen Hekimoğlu Trabzon daha önce kadrosuna Mehmet Sak ve Sezer Özmen gibi tecrübeli futbolcuları katmıştı.

Batuhan Karadeniz bu sezon 25 maçta 18 gol ve 1 asistle oynadı.