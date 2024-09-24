2025 Kırkpınar Güreşleri ne zaman düzenlenecek?

Tarihi 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin önümüzdeki yıl 4-6 Temmuz tarihlerinde yapılacağı açıklandı.
Edirne Belediyesi, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'ncüsünün ne zaman düzenleneceğini açıkladı.
2025 KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN?
"664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenleneceğini, güreş müsabakalarının ise 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek."
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
Kırkpınar'ın sadece Edirne'nin değil, tüm Türkiye'nin ortak mirası olduğunu aktaran başkan Akın, "Şimdiden tüm güreş severleri güreşlerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.