BUNDESLİGA

22 yaşında 7. lig şampiyonluğunu yaşayacak

Bayern Münih forması giyen Fransız futbolcu Kingsley Coman, takımı sezon sonunda şampiyon olursa kariyerindeki 7. lig şampiyonluğuna ulaşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Coman bu sezon çıktığı 21 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Coman bu sezon çıktığı 21 maçta 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fotoğraf: AA

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Fransız futbolcu Kingsley Coman, kariyerinde ilginç bir istatistiğe imza attı.

Haziran ayında 22 yaşına girecek olan Coman, Bayern Münih'in sezon sonuna mutlu sona ulaşmasıyla kariyerindeki 7. lig şampiyonluğunu elde etmiş olacak.

Profesyonel olarak formasını giydiği her takımda şampiyonluk yaşayan Fransız yıldız, 2015-2016 sezonunda mutlu sona iki kez ulaştı. Genç futbolcu Ağustos ayında bir kez maça çıktığı Juventus'la Serie A'yı, ardından transfer döneminin sonunda gittiği Bayern ile Bundesliga'yı kazandı.

Kingsley Coman'ın şampiyonlukları şöyle:

  • 2013, 2014 - PSG
  • 2015, 2016 - Juventus
  • 2016, 2017, 2018 (muhtemel)- Bayern Münih

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