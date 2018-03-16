22 yaşında 7. lig şampiyonluğunu yaşayacak

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Fransız futbolcu Kingsley Coman, kariyerinde ilginç bir istatistiğe imza attı.

Haziran ayında 22 yaşına girecek olan Coman, Bayern Münih'in sezon sonuna mutlu sona ulaşmasıyla kariyerindeki 7. lig şampiyonluğunu elde etmiş olacak.

Profesyonel olarak formasını giydiği her takımda şampiyonluk yaşayan Fransız yıldız, 2015-2016 sezonunda mutlu sona iki kez ulaştı. Genç futbolcu Ağustos ayında bir kez maça çıktığı Juventus'la Serie A'yı, ardından transfer döneminin sonunda gittiği Bayern ile Bundesliga'yı kazandı.

Kingsley Coman'ın şampiyonlukları şöyle:

2013, 2014 - PSG

2015, 2016 - Juventus

2016, 2017, 2018 (muhtemel)- Bayern Münih