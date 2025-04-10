A Milli Kadın Hentbol Takımı Avusturya'ya mağlup

2025 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-Off turu 1'inci maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı deplasmanda Avusturya'ya 36-29 mağlup oldu. Rövanşta Türkiye, rakibini 8 ve üzeri farklı skorla yenmesi durumunda tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma şansı elde edecek.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-Off turu 1'inci maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Schwechat kentindeki Multiversum Schwechat'da oynanan mücadelede Milliler, Avusturya'ya 36-29 mağlup oldu.
Karşılaşma karşılıklı gollerle başladı. 15'inci dakika 7-7 eşitlikle geçilirken, ilk yarı 13-13 beraberlikle sonuçlandı.
İkinci yarıya iyi başlayan taraf Millerimiz oldu. Ay-Yıldızlılar, 35'inci dakikada farkı 2'ye çıkardı: 17-15
45'inci dakikaya kadar skoru elinde tutan Milliler, bu dakika itibariyle Avusturya'nın gollerine engel olamadı. Bu dakikada 22-22 beraberliği sağlayan Avusturya kalan bölümlerde farkı açarken, Milliler maçtan 36-29 mağlubiyetle ayrıldı.
Maçın rövanşı ise 13 Nisan Pazar günü Amasya Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Karadağlı hakem çifti Jelena Vujacic ve Andjelina Kazanegra düdük çalacak. Türkiye, rakibini 8 ve üzeri farklı skorla yenmesi durumunda tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma şansı elde edecek.