Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
A Milli Kadın Hentbol Takımı Avusturya'ya mağlup

A Milli Kadın Hentbol Takımı Avusturya'ya mağlup

22:0810/04/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
A Milli Kadın Hentbol Takımı
A Milli Kadın Hentbol Takımı

2025 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-Off turu 1'inci maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı deplasmanda Avusturya'ya 36-29 mağlup oldu. Rövanşta Türkiye, rakibini 8 ve üzeri farklı skorla yenmesi durumunda tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma şansı elde edecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-Off turu 1'inci maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Schwechat kentindeki Multiversum Schwechat'da oynanan mücadelede Milliler, Avusturya'ya 36-29 mağlup oldu.


Karşılaşma karşılıklı gollerle başladı. 15'inci dakika 7-7 eşitlikle geçilirken, ilk yarı 13-13 beraberlikle sonuçlandı.


İkinci yarıya iyi başlayan taraf Millerimiz oldu. Ay-Yıldızlılar, 35'inci dakikada farkı 2'ye çıkardı: 17-15


45'inci dakikaya kadar skoru elinde tutan Milliler, bu dakika itibariyle Avusturya'nın gollerine engel olamadı. Bu dakikada 22-22 beraberliği sağlayan Avusturya kalan bölümlerde farkı açarken, Milliler maçtan 36-29 mağlubiyetle ayrıldı.


İLK KEZ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA KATILABİLİRİZ

Maçın rövanşı ise 13 Nisan Pazar günü Amasya Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Karadağlı hakem çifti Jelena Vujacic ve Andjelina Kazanegra düdük çalacak. Türkiye, rakibini 8 ve üzeri farklı skorla yenmesi durumunda tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma şansı elde edecek.




#A Milli Kadın Hentbol Takımı
#2025 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri
#Avusturya Kadın Hentbol Takımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da yarın (11 Nisan) okullar tatil mi? Kamuda tatil var mı? Valilikten son dakika açıklama