Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
A Milli Takım Romanya maçına hazır

17:2625/03/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynanacak karşılaşma öncesi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son idmanını yaptı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde yarın Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Romanya maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlılarda tecrübeli futbolcu Zeki Çelik bireysel olarak çalıştı. Sakatlığı bulunan Merih Demiral’ın ise tedavisine devam edildi.


#Türkiye
#Romanya
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
