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Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e: "Beni niye çağırdın hocam?"

A Milli Takımımız EURO 2020'de büyük bir hüsran yaşadı. 3 maçın sonunda puansız şekilde turnuvaya veda eden Ay-Yıldızlılarda futbolcularla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadir Ömürden Şenol Güneşe: Beni niye çağırdın hocam?
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş eleştirilerin odak noktası.

A Milli Takımımız EURO 2020'de büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Turnuvaya veda edilmesinin ardından ise takım içerisinden huzursuzluk haberleri gelmeye başladı.

Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu katıldığı bir internet yayınında Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün hiçbir taktik idmanda yer almadığını iddia etti. Ömür'ün turnuvada kadroya bile girememesi hakkında konuşan Karakullukçu, genç oyuncunun Şenol Güneş'e "Beni neden çağırdın" dediğini belirtti.

  • Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 boyunca Taylan Antalyalı, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve Kerem Aktürkoğlu'na forma şansı vermedi.

Abdülkadir Ömür milli takımda EURO 2020'de forma şansı bulamadı.
Abdülkadir Ömür milli takımda EURO 2020'de forma şansı bulamadı.

A Milli Takımımız ile ilgili çıldırtan istatistikler: Bu kadar da olmaz!
SPOR
A Milli Takımımız ile ilgili çıldırtan istatistikler: Bu kadar da olmaz!

Şenol Güneş 'istifa' sorusuna cevap verdi
OYNAT 00:56
Şenol Güneş 'istifa' sorusuna cevap verdi
EURO 2020'ye puansız veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, bir basın mensubunun istifa sorusuna, 'Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır, siz daha iyi bilirsiniz' şeklinde yanıt verdi.


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