Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş'e: "Beni niye çağırdın hocam?"

A Milli Takımımız EURO 2020'de büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Turnuvaya veda edilmesinin ardından ise takım içerisinden huzursuzluk haberleri gelmeye başladı.
Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu katıldığı bir internet yayınında Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün hiçbir taktik idmanda yer almadığını iddia etti. Ömür'ün turnuvada kadroya bile girememesi hakkında konuşan Karakullukçu, genç oyuncunun Şenol Güneş'e "Beni neden çağırdın" dediğini belirtti.
- Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 boyunca Taylan Antalyalı, Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve Kerem Aktürkoğlu'na forma şansı vermedi.