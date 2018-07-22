Abramoviç'ın hedefindeki kaleciler

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Chelsea kulüp başkanı Abramoviç, cazip bir teklif gelmesi halinde 1 yıllık sözleşmesi kalan Belçikalı kaleci Courtois'nın transferine izin vereceklerini ifade etti.

Chelsea kalecisi Courtois’in transfer olması ihtimalinde yerini Evertonlu Jordan Pickford ve geçen sezon küme düşen Stoke Cityli Jack Butland isimlerinden biriyle doldurmayı düşünüyor.

Jordan Pickford, 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli takımının yarı finale kadar çıkmasında büyük rol oynamıştı. 25 yaşındaki file bekçisi, İngiltere Milli Takımı ile 7 maçta forma giydi. Jack Butland ise geçen sezon Premier Lig'de Stoke City forması ile çıktığı 35 maçın altısında kalesini gole kapattı.