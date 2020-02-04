PTT 1.LİG

Adana Demirspor'da Arda Turan sesleri

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Arda Turan ve Adebayor'a transfer teklifinde bulunduklarını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Transfer döneminde Arda Turan'ın adı Galatasaray ile anılıyordu.

Transfer döneminde Arda Turan'ın adı Galatasaray ile anılıyordu.

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, Adebayor'a teklif götürdüklerini ve Arda Turan'ı da gelecek yıl kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Ajansspor'a konuşan Murat Sancak, "Adebayor ile görüştük ama transferi gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

  • Arda Turan'ın da istediklerini söyleyen Sancak, "Arda Turan'la da oyuncumuz Emre Uğur Uruç'un nikah töreninde görüştüm. Kendisi çok sevdiğim arkadaşım, kendisiyle konuştum da. Süper Lig'e çıkarsak Arda'yı transfer etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Emre Uğur Uruç'un nikah töreni
Emre Uğur Uruç'un nikah töreni



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