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Adrian Mutu Chelsea'ye servet ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski Rumen futbolcu Mutu'nun Chelsea'ye 17 milyon euro tazminat ödemesini gerektiren karara yaptığı itirazı reddetti.

Haber Merkezi AA
Adrian Mutu, 2003-2004 sezonunda Chelsea forması giymişti.

Adrian Mutu, 2003-2004 sezonunda Chelsea forması giymişti.

AİHM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Chelsea Kulübüne 17 milyon euro tazminat ödemesi kararlaştırılan Mutu'nun bu karara yaptığı başvurunun oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

Mutu, 2004'te kokain kullandığı tespit edildikten sonra 7 ay futboldan men cezası almış ve Chelsea'den ayrılmıştı. Eski Rumen futbolcu, Chelsea'deki sözleşmesinin şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA tarafından 17 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Daha sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2009'da Mutu'ya verilen cezayı onaylamıştı. Mutu ise davasına bakan üyelerden birinin, Chelsea Kulübü sahibi Roman Abramovich'i temsil eden hukuk firmasının mensubu olduğu gerekçesiyle CAS kararını AİHM'ye taşımıştı.

  • Chelsea'den ayrıldıktan sonra İtalya'da Juventus, Fiorentina, Cesena, Fransa'da Ajaccio, Hindistan'da Pune City, ülkesinde Petrolul ve Targu Mureş formaları giyen 39 yaşındaki Mutu, 2016'da futbolculuk kariyerine son vermişti.

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