Spor Alex de Souza futbola başladığı Sao Pauloya hoca olarak geri döndü
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Alex de Souza futbola başladığı Sao Paulo'ya hoca olarak geri döndü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski yıldızı Alex de Souza, ülkesinin takımlarından Sao Paulo'da antrenörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Alex de Souza futbola başladığı Sao Pauloya hoca olarak geri döndü
Alex de Souza, Fenerbahçe'de önemli zaferler elde etmişti. Brezilyalı eski futbolcu sarı lacivertlilerin efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın Sao Paulo takımıyla resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.

Futbola ilk başladığı Sao Paulo'da şimdi antrenör olarak görev alacağına vurgu yapan Brezilyalı eski futbolcu, şu ifadeleri kullandı;

  • "04/02/95, Futbolda ilk profesyonel maçım. 02/04/21, Antrenör olarak sözleşmem başlıyor. Tarihlerin tesadüfü.. Aynı hisler ve aynı tutku..”

Alex de Souza uzun zamandır teknik direktörlük eğitimi alıyordu. Brezilyalı eski futbolcu, Sao Paulo'da tecrübe kazanarak A Takım teknik direktörlüğüne adım atmak istediğini belirtti.

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