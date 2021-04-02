Alex de Souza futbola başladığı Sao Paulo'ya hoca olarak geri döndü

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terör örgütü EOKA'yı anan pul bastıran Rum Kesimine tepki

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünü anan pul bastırmasına, AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri’ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiçkimse KKTC’nin meşru hak ve menfaatlerini gaspedemeyecektir" dedi.