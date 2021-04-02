Alex de Souza futbola başladığı Sao Paulo'ya hoca olarak geri döndü

Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın Sao Paulo takımıyla resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.
Futbola ilk başladığı Sao Paulo'da şimdi antrenör olarak görev alacağına vurgu yapan Brezilyalı eski futbolcu, şu ifadeleri kullandı;
- "04/02/95, Futbolda ilk profesyonel maçım. 02/04/21, Antrenör olarak sözleşmem başlıyor. Tarihlerin tesadüfü.. Aynı hisler ve aynı tutku..”
Alex de Souza uzun zamandır teknik direktörlük eğitimi alıyordu. Brezilyalı eski futbolcu, Sao Paulo'da tecrübe kazanarak A Takım teknik direktörlüğüne adım atmak istediğini belirtti.
02/04/95 fazia meu primeiro jogo como profissional de ⚽️.
02/04/21 começa meu contrato com o @SaoPauloFC. treinador de futebol. Coincidência de datas e o mesmo sentimento. Uma alma sonhadora q é apaixonada por ⚽️. função nova, mas a mesma paixão. Q seja prazeroso como sempre foi. pic.twitter.com/yGZT0AFdx0
02/04/95 fazia meu primeiro jogo como profissional de ⚽️.