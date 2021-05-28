Alman devi Burak İnce'yi istiyor

Hayat

Koronavirüs vakalarının düştüğü ilde kene tehlikesi patlak verdi: Bir kişi öldü 15 kişi tedavi altında

Kastamonu’da havaların ısınmasıyla birlikte koronavirüsten yüzde 5 daha tehlikeli olan kene vakalarında ciddi artış yaşanmaya başladı. Son üç haftada 1 kişinin öldüğü 15 kişinin de tedavi altına olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konusunda uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Demirci, hastalığının bir tedavisinin olmadığını söyledi.