Spor Alman devi Burak İnceyi istiyor
TRANSFER

Alman devi Burak İnce'yi istiyor

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in Altınrodu forması giyen 17 yaşındaki Burak İnce'yle ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Alman devi Burak İnceyi istiyor
Burak İnce bu sezon Altınrodu formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol kaydetti.

TFF 1'inci Lig'de İstanbul'da oynanan Play-Off finalini 1-0 kaybederek son Süper Lig biletini Altay'a kaptıran Altınordu'da genç yıldız adayı Burak İnce yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

İzmir ekibinin 11 yaşındayken Manisaspor'dan transfer ettiği 17 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Bundesliga'da sezonu 6. sırada bitiren Bayer Leverkusen'in ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

Alman ekibinin Burak'ın transferini sonlandırmak için atağa kalktığı ve kulüp yönetimiyle görüşme yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Ümit Milli Takım'da da görev yapan yetenekli futbolcuyu Bundesliga'ya yeni çıkan Greuther Fürth'ün de istediği bildirildi.

  • Burak İnce, Almanya'nın yanı sıra Türkiye, İspanya ve İtalya'dan da bazı kulüplerin radarında yer alıyor.

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