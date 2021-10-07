Spor Altay Bayındır devlerin takibinde
TRANSFER

Altay Bayındır devlerin takibinde

Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Avrupa’nın önemli kulüplerinin transfer listesinde. Inter, Ajax, Newcastle United ve Lille takımları milli eldiven için teklif sunmaya hazırlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay Bayındır devlerin takibinde
Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşesi bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın ekibi Lille, Hollanda temsilcisi Ajax ve Premier Lig takımlarından Newcastle United, Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor.

Ajax Futbol Direktörü Marc Overmars’ın ocak ayında Altay için Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı belirtildi.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın da Altay için sarı-lacivertli kulübe 17 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin talebi 20 milyon euro

Fenerbahçe yönetimi, 23 yaşındaki milli kaleci için bonservis bedelini belirledi. Yönetim, Altay Bayındır için 20 milyon eurodan aşağı gelen teklifleri pazarlık konusu yapmayacak. Sarı-lacivertli yönetim, milli kaleci için devre arasında gelen transfer tekliflerine de kapıyı kapatmış durumda. Fenerbahçe yönetimi devre arasında Altay’ı bırakmayı düşünmüyor, ancak sezon sonu için gelecek ciddi transfer tekliflerine olumlu cevap verilebileceği de belirtildi.

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