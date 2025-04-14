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Altınordu'ya beraberlik yetiyor

Altınordu'ya beraberlik yetiyor

13:1614/04/2025, Pazartesi
DHA
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Altınordu 1. Lig'e yükselmek için mücadele ediyor.
Altınordu 1. Lig'e yükselmek için mücadele ediyor.

2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kaybederek düşüşe geçen 5. sıradaki 55 puanlı Altınordu, son iki maçından bir puan çıkarırsa Play-Off'a kalmayı garantileyecek

Bu hafta bir basamak altındaki 49 puanlı İskenderunspor'a konuk olacak İzmir temsilcisi, daha sonra 75 puanlı lider Sarıyer'le deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı-lacivertliler son hafta Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılarak 3 puan alacak.


Kalan iki maçından bir puan çıkarması halinde Altınordu, normal sezonu 59 puanla tamamlayacak. Play-Off hattının bir basamak altında 7. sırada yer alan 49 puanlı Beykoz Anadoluspor, 3 maçta 9 puan toplasa bile 58 puanda kalıp Altınordu'yu geçemeyecek. Altınordu, İskenderun ve Beykoz'un 58 puanda buluşması halinde üçlü averaj hesabı devreye girecek.





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