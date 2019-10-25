Amatör'de skandal görüntüler: Soyunma odasında futbolcuları dövdü

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt'un, genç futbolculara soyunma odasında şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Kurt'un ağır küfürler savururken futbolculara teker tokat attığı görüldü. İnfiale neden olan görüntülerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yüzlerce şikayette bulunulurken, olayın 3 yıl önce yaşandığı iddia edildi.

2008 yılından bu yana antrenörlük kaydı bulunan Halit Kurt için federasyonun nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.