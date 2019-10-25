Amatör'de skandal görüntüler: Soyunma odasında futbolcuları dövdü

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt'un, genç futbolculara soyunma odasında şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde Kurt'un ağır küfürler savururken futbolculara teker tokat attığı görüldü. İnfiale neden olan görüntülerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yüzlerce şikayette bulunulurken, olayın 3 yıl önce yaşandığı iddia edildi.
2008 yılından bu yana antrenörlük kaydı bulunan Halit Kurt için federasyonun nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.İşte o skandal görüntüler;
Amatör Lig takımlarından Kayseri Meysuspor Teknik Direktörü Halil Kurt, soyunma odasında genç futbolcularına hem tokat attı hem de hakaret etti! pic.twitter.com/Jrf6yzdqkd
Amatör Lig takımlarından Kayseri Meysuspor Teknik Direktörü Halil Kurt, soyunma odasında genç futbolcularına hem tokat attı hem de hakaret etti! pic.twitter.com/Jrf6yzdqkd— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Ekim 2019
Yorum