Amerika GP'de pole Lando Norris'in

Austin'de gerçekleşen sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu alan isim Lando Norris oldu. 12 dakikalık son bölümde en hızlı turu atarak zirveye yerleşen ilk isim Norris'in derecesi 1:32.330.

Max Verstappen ikinci olurken, onu üçüncü sıradaki Carlos Sainz takip etti. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise sırasıyla Charles Leclerc ve Oscar Piastri yer aldı.