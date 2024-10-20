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Amerika GP'de pole Lando Norris'in

Amerika GP'de pole Lando Norris'in

Haber Merkezi
09:1320/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Lando Norris
Lando Norris

2024 Amerika Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren pilotu Lando Norris'in oldu.

Austin'de gerçekleşen sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu alan isim Lando Norris oldu. 12 dakikalık son bölümde en hızlı turu atarak zirveye yerleşen ilk isim Norris'in derecesi 1:32.330.


Max Verstappen ikinci olurken, onu üçüncü sıradaki Carlos Sainz takip etti. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise sırasıyla Charles Leclerc ve Oscar Piastri yer aldı.


Amerika Grand Prix'si pazar günü Türkiye saati ile 22:00'da gerçekleşecek.

#Formula 1
#F1
#Lando Norris

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