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Anadolu Üniversitesi'nin büyük gururu: Dört sporcu milli takıma seçildi

Anadolu Üniversitesi'nin büyük gururu: Dört sporcu milli takıma seçildi

15:5428/03/2025, Cuma
IHA
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Milli takıma seçilen 4 sporcu
Milli takıma seçilen 4 sporcu

Anadolu Üniversitesi sporcuları, 16-17 Nisan tarihlerinde Estonya’da düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Milli takıma seçilen başarılı sporcular uluslararası arenada mücadele edecek olmanın gururunu yaşıyor. Şampiyonada Anadolu Üniversitesi'nden dört sporcu ülkemizi temsil edecek.


18-30 yaş Kadın Ferdi kategorisinde Büşra Özden, 18-30 yaş Pair kategorisinde Buse Yavuz, 18 yaş üstü Freestyle Ferdi kategorisinde Gülsena Karakuyulu ve 18 yaş üstü Mix kategorisinde Ömer Doğukan Öztürk ile Gülsena Karakuyulu mücadele edecek.


Anadolu Üniversitesi sporcularının Avrupa Şampiyonası’nda önemli başarılara imza atması beklenirken, üniversite sporculara tam destek veriyor.






#Avrupa Tekvando Şampiyonası
#Anadolu Üniversitesi
#Estonya

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