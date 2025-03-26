Melis Kalay Avrupa'da ülkemizi temsil edecek

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, genç sporcuyu tebrik ederek, "Genç sporcularımızın her başarısı bizi gururlandırıyor ve geleceğe dair umutlandırıyor. Melis Kalay’ı bu olağanüstü başarısından dolayı kutluyor, emeği geçen antrenörü ve ailesine teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.