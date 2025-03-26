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Melis Kalay Avrupa'da ülkemizi temsil edecek

Melis Kalay Avrupa'da ülkemizi temsil edecek

15:0926/03/2025, Çarşamba
IHA
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Başarılı sporcu madalyasıyla poz verdi.
Başarılı sporcu madalyasıyla poz verdi.

Antalya’da düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Melis Kalay, Türkiye 3’ncüsü olarak milli takıma seçildi.

Türkiye Şampiyonası’ndaki başarısının ardından, daha önce düzenlenen Uluslararası Turkish Open’da da ilk 4’e girmeyi başaran Melis, 12-14 Nisan tarihlerinde Estonya’da gerçekleştirilecek Tekvando Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.


Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, genç sporcuyu tebrik ederek, "Genç sporcularımızın her başarısı bizi gururlandırıyor ve geleceğe dair umutlandırıyor. Melis Kalay’ı bu olağanüstü başarısından dolayı kutluyor, emeği geçen antrenörü ve ailesine teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.




#Melis Kalay
#Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası
#Tekvando Yıldızlar Avrupa Şampiyonası

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