Recep Alperen Aktaş Türkiye şampiyonu

Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Recep Alperen’in zeki, ahlaklı, yetenekli ve çalışkan bir sporcu olduğunun altını çizen ve bu yönlerinin altyapıdaki tüm yaş gruplarına örnek olduğunu ifade eden Kanik, "Alperen geçen yıl Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmiş değerli sporcularımızdan biri. Milli sporcumuzun okul sporlarında elde ettiği Türkiye şampiyonluğu bizleri gururlandırdı. Bu madalya gelecek için umut verici. Performansıyla göğsümüzü kabartan sporcumuzu, başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, ailelerimizi ve Manisa Spor Lisesi öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.