Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Recep Alperen Aktaş Türkiye şampiyonu

Recep Alperen Aktaş Türkiye şampiyonu

14:3725/03/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Recep Alperen Aktaş başarı belgesi ve madalyasını aldı.
Recep Alperen Aktaş başarı belgesi ve madalyasını aldı.

Yunusemre Belediyespor’un başarılı sporcusu Recep Alperen Aktaş, Niğde’de düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Tekvando Birinciliği’nde 78 kiloda altın madalya kazandı.

Yunusemre Belediyespor’un genç tekvandocusu Recep Alperen Aktaş, Niğde’de düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye tekvando Birinciliği’nde 78 kiloda Türkiye şampiyonu olarak Manisa’nın gururu oldu.


Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Recep Alperen’in zeki, ahlaklı, yetenekli ve çalışkan bir sporcu olduğunun altını çizen ve bu yönlerinin altyapıdaki tüm yaş gruplarına örnek olduğunu ifade eden Kanik, "Alperen geçen yıl Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmiş değerli sporcularımızdan biri. Milli sporcumuzun okul sporlarında elde ettiği Türkiye şampiyonluğu bizleri gururlandırdı. Bu madalya gelecek için umut verici. Performansıyla göğsümüzü kabartan sporcumuzu, başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, ailelerimizi ve Manisa Spor Lisesi öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.


Kulüp olarak tekvando altyapısına önem verdiklerini sözlerine ekleyen Kanik, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın destekleriyle gelecekte daha büyük hedefleri aşacaklarına inandıklarını kaydetti.






#Recep Alperen Aktaş
#Niğde
#Gençler Türkiye Tekvando Birinciliği

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram namazı kaçta kılınacak? 2025 Ramazan bayramı namazı saatleri il il namaz vakitleri