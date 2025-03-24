Sakarya Büyükşehir’in karatecileri Türkiye şampiyonu

Umut Demirci ve Muzaffer Talha Beşbadem madalyalarını aldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları Türkiye Üniversiteler Arası Karate Şampiyonası’nda birinci oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcularından Umut Demirci ve Muzaffer Talha Beşbadem, 20-24 Mart tarihlerinde Manisa’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Karate Şampiyonası’nda mindere çıktı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Takımı (SUBÜ) olarak zorlu rakiplerine karşı mücadele veren sporcular, takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.
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