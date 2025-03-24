Neslihan Arın Polonya'da şampiyon oldu

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Polonya Açık Badminton Turnuvası tek kadınlarda altın madalya kazandı.
Polonya Açık Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Neslihan Arın, tek kadınlarda altın madalya kazandı.
Lodz kentinde düzenlenen toplam 17 bin 500 dolar ödüllü turnuvaya katılan milli badmintoncular Neslihan Arın ve Özge Bayrak Bağcı, yarı finalde karşılaştı.
Maçı 2-0 (21-11, 21-18) kazanan 5 numaralı seribaşı Neslihan, tek kadınlarda finale yükselirken Özge bronz madalya elde etti.
Finalde de 7 numaralı seribaşı Tayvanlı Hung Yi-Ting'i 2-0 (21-13, 21-16) yenen Neslihan, şampiyonluğa ulaştı.