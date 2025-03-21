Altın madalya Ayşe Sude Akyüz'ün

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden sporcusuyla ilgili yapılan kutlama mesajında, "Kulübümüz Wushu sporcularından Ayşe Sude Akyüz, Yalova’da gerçekleştirilen düzenlenen Budokaido Branşı Kata-Kumite Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştır. Sporcumuzu elde ettiği bu başarıdan dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.