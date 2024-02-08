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Spor

Beşiktaş Antalyaspor'u Muleka'nın golleriyle geçerek çeyrek finale yükseldi |ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri dakika (71' 88') Muleka kaydetti. Antalyaspor - Beşiktaş maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:35 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:38 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş çeyrek finale yükseldi.
Beşiktaş çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.


Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri dakika 71' 88' Muleka kaydetti.


Antalyaspor'un tek golünü dakika 30' Bytyqi attı.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek.


ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU


ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU SONUÇLARI


#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
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