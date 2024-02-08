Beşiktaş çeyrek finale yükseldi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri dakika 71' 88' Muleka kaydetti.
Antalyaspor'un tek golünü dakika 30' Bytyqi attı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU SONUÇLARI
#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
1 saat önce