Antalyaspor - Beşiktaş
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER:
Antalyaspor:
Helton, Bünyamin, Bahadır, Veysel, Güray, Kaluzinski, Safuri, Saric, Larsson, Bytyqi, Buksa.
Beşiktaş:
Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Rebic, Semih Kılıçsoy.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
1 saat önce