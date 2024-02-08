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Spor

Antalyaspor - Beşiktaş | canlı skor - canlı sonuç

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

19:46 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Antalyaspor - Beşiktaş
Antalyaspor - Beşiktaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.


Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


İLK 11'LER:
Antalyaspor:
Helton, Bünyamin, Bahadır, Veysel, Güray, Kaluzinski, Safuri, Saric, Larsson, Bytyqi, Buksa.
Beşiktaş:
Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Rebic, Semih Kılıçsoy.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR


#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
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