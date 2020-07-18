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Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı: Bana bir ömür yeter

Galatasaray'a transferi yılan hikayesin dönen milli futbolcu Arda Turan, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı son açıklamanın üzerine sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 191 maçta 44 gol atarken, 76 da asist kaydetti.

Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 191 maçta 44 gol atarken, 76 da asist kaydetti.

Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in, futbolcu Arda Turan'ın transferi hakkında görüştüğü iddialarını yalanladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir" denildi.

Arda Turan'dan paylaşım geldi

Arda Turan, sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamanın ardından Instagram hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla yaşadığı bir gol sevincinin görüntüsünü, "Çok şükür bana bir ömür yeter" ifadeleriyle yayınladı.

Arda Turan'ın Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşım.
Arda Turan'ın Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşım.


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