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Arsenal ile Tottenham'ı karşı karşı getiren futbolcu Gerson

Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Tottenham Hotspur, Flamengo’nun 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gerson’u kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi DHA
Gerson'un kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gerson'un kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Koronavirüs sebebiyle futbol faaliyetleri durdurulurken, kulüpler gelecek sezonun takımını oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Premier Lig’in iki ekibi Arsenal ve Tottenham, Roma ile Avrupa’da boy gösteren ancak beklenen patlamayı yapamayıp sonrasında Fiorentina’ya kiralanan daha sonra da ülkesinin Flamengo takımı ile anlaşan Gerson’u transfer etmek istiyor.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden TheSun’da yer alan habere göre iki takımın da Gerson için kulübüne teklif götürmeye hazırlandığı ifade edildi. Ayrıca Arsenal ve Tottenhamlı yetkililerin Dünya Kulüpler Kupası’nda Liverpool ile Flamengo arasında oynanan final müsabakasında Gerson’u takip ettikleri belirtildi.

Gerson'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.
Gerson'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

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