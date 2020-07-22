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Aston Villa Arsenal maç özeti ve golü

Trezeguet'den Aston Villa'ya hayat öpücüğü

Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Aston Villa, Arsenal'i 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Aston Villa'ya 3 puanı getiren golü, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Trezeguet kaydetti. Nefes kesen Aston Villa-Arsenal maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Trezeguet'nin gol sevinci

Trezeguet'nin gol sevinci

Fotoğraf: SHAUN BOTTERILL / Reuters

Londra ekibi Arsenal, Villa Park Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa'ya konuk oldu.

Ev sahibi takım Aston Villa, 27. dakikada Trezeguet'in golüyle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Aston Villa, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

  • Aston Villa bu skorla puanını 34 yaparak ligde kalma şansını sürdürdü, Arsenal ise 53 puanda kaldı.

Aston Villa-Arsenal maç özeti için tıklayın

Asistler Hakan'dan, goller Zlatan'dan (ÖZET)
Asistler Hakan'dan, goller Zlatan'dan (ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 35. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi.Çalhanoğlu-Ibrahimovic iş birliğiReggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan müsabakanın 19. dakikasında gelişen Milan atağında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ortasında İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, kafa golüyle konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.42. dakikada Sassuolo’nun kazandığı penaltı atışını Francesco Caputo gole çevirdi ve maça yeniden eşitliği getirdi: 1-1.45+2. dakikada hızlı hücuma kalkan Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasına hareketlenen Ibrahimovic, bu gol pasını iyi değerlendirerek, skoru 2-1’e getirdi.Mehdi Bourabia kırmızı gördü45+7. dakikada Sassuolo’da Mehdi Bourabia, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, ev sahibi takımı 10 kişi bıraktı.Mücadelenin ilk yarısı Milan’ın üstünlüğü ile sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Milan, Sassuolo’yu deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.Milan 9'da 7 yaptıBu sonuçla Milan ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, pandemi sonrasında çıktığı 9. lig maçında 7. zaferini yaşadı.Kırmızı-siyahlı takım, puanını da 59 yaparken, puan tablosunda maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Sassuolo ise bu maçla, sezondaki 13. yenilgisini aldı ve 48 puanla 8. basamakta kaldı.Çalhanoğlu göz kamaştırıyorOyunda 79 dakika kalan ve daha sonra yerini Giacomo Bonaventura'ya bırakan milli futbolcu Çalhanoğlu, yaptığı 2 asistle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı ve son dönemde yükselen performansını da sürdürdü.Mert Müldür 45 dakika oynadıSassuolo kadrosunda bulunan milli futbolcu Mert Müldür de maça ilk 11'de başlarken, 45 dakika sahada kaldı ve devre arasında yerini Georgios Kyriakopoulos'a bıraktı.Sassuolo-Milan maç özeti

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