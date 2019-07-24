Aston Villa Trezeguet'i transfer etti

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transferi resmen açıklandı. Londra kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kasımpaşa'dan teşekkür mesajı
Kasımpaşa Spor Kulübü, Aston Villa'ya transfer olan oyuncuları Trezeguet için resmi web sitesinden teşekkür mesajı yayınladı.
- Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'ye teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Aston Villa'da başarılar ve mutluluklar diliyoruz.
We are delighted to confirm the signing of @Trezeguet from Kasimpasa for an undisclosed fee, subject to a work visa and international clearance.. ✍️Full story 👉 https://t.co/oOgW3wP2Cs#WelcomeTrezeguet#AVFCpic.twitter.com/C2QghlFiaw
— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 24, 2019
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