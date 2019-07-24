PREMİER LİG

Aston Villa Trezeguet'i transfer etti

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldız oyuncusu Trezeguet, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trezeguet.

Trezeguet.

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transferi resmen açıklandı. Londra kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kasımpaşa'dan teşekkür mesajı

Kasımpaşa Spor Kulübü, Aston Villa'ya transfer olan oyuncuları Trezeguet için resmi web sitesinden teşekkür mesajı yayınladı.

  • Kulübümüze verdiği emekler ve gösterdiği özveri için oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'ye teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımı Aston Villa'da başarılar ve mutluluklar diliyoruz.

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