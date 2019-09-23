Aziz Yıldırım dev maçı tribünden izledi

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık koltuğunu Ali Koç'a kaptırdıktan sonra medyadan uzak bir görüntü çizen Aziz Yıldırım, uzun bir aranın ardından bir futbol maçını tribünden izledi.

Yıldırım, Premier Lig'de haftanın maçı olarak değerlendiren Chelsea-Liverpool karşılaşmasını Stamford Bridge'de takip etti.

Aziz Yıldırım'ın ailesi ve yakın arkadaşlarıyla izlediği mücadele Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapan Aziz Yıldırım, 3 Haziran 2018 günü yapılan seçimli olağan genel kurulda rakibi Ali Koç'a karşı başkanlığı kaybetmişti.



