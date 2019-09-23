Aziz Yıldırım dev maçı tribünden izledi
PREMİER LİG

Aziz Yıldırım dev maçı tribünden izledi

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Premier Lig'de Chelsea ile Liverpool arasında oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aziz Yıldırım'ın Chelsea-Liverpool maçında çekilmiş görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aziz Yıldırım'ın Chelsea-Liverpool maçında çekilmiş görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık koltuğunu Ali Koç'a kaptırdıktan sonra medyadan uzak bir görüntü çizen Aziz Yıldırım, uzun bir aranın ardından bir futbol maçını tribünden izledi.

Yıldırım, Premier Lig'de haftanın maçı olarak değerlendiren Chelsea-Liverpool karşılaşmasını Stamford Bridge'de takip etti.

Aziz Yıldırım'ın ailesi ve yakın arkadaşlarıyla izlediği mücadele Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

  • 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapan Aziz Yıldırım, 3 Haziran 2018 günü yapılan seçimli olağan genel kurulda rakibi Ali Koç'a karşı başkanlığı kaybetmişti.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım
Ali Koç ile Aziz Yıldırım


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Türkiye için kritik sezon: 'Rakibimiz artık U...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.