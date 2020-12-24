PTT 1.LİG

Bahattin Şimşek'in yönettiği maça bahis soruşturması açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, geçen sezon oynanan ve hakem Bahattin Şimşek'in yönettiği Bursaspor-Menemenspor maçına, bahis yoluyla manipüle edildiği gerekçesiyle soruşturma açtı.

Haber Merkezi Diğer
Mücadele 2-2 beraberlikle sona ermişti.

Mücadele 2-2 beraberlikle sona ermişti.

UEFA Integrity Departmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine gönderdiği 'Bahis Yoluyla Tespit Raporu'nda 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor TFF 1. Ligi müsabakasının bahis yoluyla kazanç sağlamak amacıyla manipüle edildiği yönünde bahis delili bulunduğu öne sürüldü.

2-2'den sonra 5 gol atılacağa oynandı

Ajansspor'un haberine göre, TFF yönetimi bu rapor üzerine 28 Ağusos'ta yaptığı 46 sayılı toplantısında konuyu gündemine aldı ve incelenmek üzere Etik Kurulu'na sevk etti. Etik Kurulu Raportör Üyesi Mehmet Hakan Tüfekçi, söz konusu maçta karşı karşıya gelen takımların futbolcularına bir tebligat kaleme aldı.

Tebligatta maçın son 20 dakikasında skor 2-2 iken en az 5 gol atılacağına dair ilişkin bahislerin arttığı, güçlü ve alışılmadık bahislerin olduğunun rapor edildiğini ve TFF yönetiminin de müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik iddiaların incelenmek üzere dosyayı Etik Kurulu'na sevkine karar verdiği belirtildi.

Etik Kurulu da kulüplere tebligat yollayarak iddialara dair yazılı beyanlarını, tebligat ellerine ulaştıktan 3 gün içinde göndermelerini istedi. Söz konusu tebligat 2 hafta önce kulüplere gönderildi.

Bahattin Şimşek'in yönettiği maçta neler oldu?

Peki iddialara konu olana ve 12 Temmuz 2020'de TFF 1. Lig'de oynanan Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor maçında neler oldu?

Bahattin Şimşek'in yönettiği maç 2-2 sona erdi.

Maçta konuk Menemenspor 15. dakikada Domgjonas'ın golüyle öne geçerken, Bursaspor buna Seleznyov 24 ve 40. dakikalarında penaltından cevap verdi. 47. dakikada Menemenspor, Mehmet Boztepe ile beraberliği sağladı. Karşılaşmanın 81.dakikasında Menemenspor, 82. dakikasında Bursaspor bir penaltı atışından yararlanamadı.

UEFA Integritiy Departmanı raporuna göre, son 20 dakikasında skor 2-2 berabere giderken en az 5 gol atılacağına ilişkin bahislerin arttı ve 'güçlü ve alışılmadık' bahisler yapıldı. Buna karşın, müsabaka 2-2 sona erdi.


Kadıköy'de Bahattin Şimşek vakası: "Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi"
Kadıköy'de Bahattin Şimşek vakası: "Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi"

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta hakem Bahattin Şimşek gösterdiği yönetimle mücadelenin önüne geçti. Şimşek, sarı lacivertlilerin 4-1 kazandığı maçta Başakşehirli Rafael, İrfan Can ve teknik direktör Okan Buruk'u kırmızı kartla sahadan attı.Bahattin Şimşek'in maçı etkileyen kararları;-12. dakikada Gustavo'nun yaptığı sert hareket için VAR'dan gelen uyarıya rağmen kırmızı kart çıkartmadı.-Fenerbahçe'nin 2. golünde autun korner olarak karara bağlanması.-Başakşehirli Rafael'e gösterilen ilk sarı kart hatalı. Pozisyonda kart Skrtel'e çıkmalıydı. Bu karta tepki gösteren Rafael ikinci sarı kartla oyundan atıldı.-Okan Buruk bu pozisyona gösterdiği tepki nedeniyle oyundan atıldı.-İrfan Can, hakemin kararlarına isyan ettiği için oyundan atıldı.Rıdvan Dilmen ne dedi?"Hakem Gustavo'nun kırmızı kartını vermedi. Fenerbahçe'nin 2. golünde autu korner verdi. Skrtel faul yapmışken Rafael'e sarı kart verdi ve kırmızı kartla attı. Sonrasındaki kartlar da bu yüzden geldi. Skora etki eden 3 karar. Hakem maçı Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi. Fenerbahçeliler kusura bakmasın"Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek&#39;in yönetimini 10 üzerinden değerlendir.❓/🔟#NasılYönetti pic.twitter.com/6amMLD2PMY&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 23, 2020 Bahattin Şimşek'in damga vurduğu maçı Fenerbahçe farklı kazandıBaşakşehir'den resmi açıklama: “Türk futbolu adına utanç gecesiydi”

Maçtan sonra teknik direktörler ne dedi?

Karşılaşmada Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz kırmızı kart görmüştü. Buz’un yerine basın toplantısına yardımcı antrenör Taner Alpak katılmıştı.

Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Alpak, “Olmadı. Çok gol kaçırdık. Nasip, kısmet. Kazansaydık serimiz devam edecekti, böyle icap etti. Bereabere kaldık, son hafta Hatayspor ile karşılaşacağız, o maça bakacağız. Yüzde 100 VAR sistemi TFF 1’inci Lig’de de olmalı, çünkü aleyhimize verilen penaltı pozisyonuna tekrar tekrar baktık. Koskoca senenin emeği gidebilirdi. Pozisyon el olabilir ama yüzde 100 çizginin dışında. Yazık, günah. Büyüklerimizden bu olayı dikkate almalarını rica ediyoruz” demişti.

"2-2'den sonra net pozisyonlar kaçırdık"

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu ise şöyle konuşmuştu:

  • “Bugün maçtan önce de zevkli bir maç olacağını, biz sezon başından beri nasıl oynuyorsak yine aynı oyunumuzu oynayacağımızı söylemiştim. Takımımızın özelliği hakem son düdüğü çalana kadar mücadeleyi bırakmayan bir ekip olmamız. Bugün de sezon boyu nasıl oynadıysak, aynı oyunu oynadık. Maç iki tarafa da çok geldi gitti, 2-2’den sonra çok net pozisyonlar kaçırdık. Önemli olan kazasız, belasız, sakatlıksız, sezonu bitireceğiz. Son olarak Altınordu maçımız var, aynı şekilde oynayıp sezonu kapatacağız.”

Menemenspor üç puan aldığı maçta hükmen yenik sayılacak
Menemenspor üç puan aldığı maçta hükmen yenik sayılacak

TFF 1’inci Lig’de 9’uncu hafta erteleme maçında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Menemenspor’a 2-3 mağlup oldu. Ancak maçın 76. dakikasında yapılan oyuncu değişikliği Menemenspor'un bu karşılaşmadan hükmen yenik sayılma ihtimalini doğurdu.Ne oldu?Menemenspor'un ilk 11'inde Selmani, Domgjoni, Tidjani Anaane, Adamu Alhassan ve Kamara isimlerinden oluşan 5 yabancı vardı. 76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine oyuna Akanbi Rasheed dahil oldu ve Menemenspor sahada 6 yabancı ile oynadı. İzmir temsilcisinin kurallar gereği 3-0 hükmen mağlup sayılması bekleniyor.Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: &quot;3-2 kazandık ama futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 2. yarıda 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık, hükmen mağlup sayılacağız.&quot; pic.twitter.com/7cxwB9kLFN&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 23, 2020 Karşılaşmadan dakikalar; 7’inci dakikada Menemenspor atağında Anane’nin ara pasında topla buluşan Şeref, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1 27’inci dakikada Adanaspor kontra atağında Roni’nin ceza sahasına kestiği sert ortaya yükselen Eren’nin vurduğu kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 45+2’nci dakikada Menemenspor atağında topla hızla çıkan Kamara, ceza sahasına yakın bölgede Tayfun’u gördü. Güzel pasta topu alan Tayfun düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2 İlk yarı Menemenspor’un 2 farklı üstünlüğüyle tamamlandı. 64’üncü dakikada Menemenspor atağında seri çalımlarla ceza sahasına giren Kamara’nın kaleyi görür görmez yaptığı sert şutta top kaleci Karacic’de kaldı. 80’inci dakikada Adanaspor atağında ceza sahasına giren Ömer, defanstaki yoğunluğa rağmen yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2 83’üncü dakikada Menemenspor atağında köşe vuruşunda top ceza sahası içinde karambol sonucu Kamara’nın önünde kaldı. Bu futbolcu bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-390+2'nci dakikada Adanaspor atağında rakip takım ceza sahası içinde oluşan karambolde defanstan seken topa gelişine düzgün vuran Ergin, topu ağlara gönderdi: 2-3Karşılaşma, Adanaspor’un 2-3’lik mağlubiyetiyle sona erdi.

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