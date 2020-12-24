Bahattin Şimşek'in yönettiği maça bahis soruşturması açıldı

UEFA Integrity Departmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine gönderdiği 'Bahis Yoluyla Tespit Raporu'nda 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor TFF 1. Ligi müsabakasının bahis yoluyla kazanç sağlamak amacıyla manipüle edildiği yönünde bahis delili bulunduğu öne sürüldü.

2-2'den sonra 5 gol atılacağa oynandı

Ajansspor'un haberine göre, TFF yönetimi bu rapor üzerine 28 Ağusos'ta yaptığı 46 sayılı toplantısında konuyu gündemine aldı ve incelenmek üzere Etik Kurulu'na sevk etti. Etik Kurulu Raportör Üyesi Mehmet Hakan Tüfekçi, söz konusu maçta karşı karşıya gelen takımların futbolcularına bir tebligat kaleme aldı.

Tebligatta maçın son 20 dakikasında skor 2-2 iken en az 5 gol atılacağına dair ilişkin bahislerin arttığı, güçlü ve alışılmadık bahislerin olduğunun rapor edildiğini ve TFF yönetiminin de müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik iddiaların incelenmek üzere dosyayı Etik Kurulu'na sevkine karar verdiği belirtildi.

Etik Kurulu da kulüplere tebligat yollayarak iddialara dair yazılı beyanlarını, tebligat ellerine ulaştıktan 3 gün içinde göndermelerini istedi. Söz konusu tebligat 2 hafta önce kulüplere gönderildi.

Bahattin Şimşek'in yönettiği maçta neler oldu?

Peki iddialara konu olana ve 12 Temmuz 2020'de TFF 1. Lig'de oynanan Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor maçında neler oldu?

Bahattin Şimşek'in yönettiği maç 2-2 sona erdi.

Maçta konuk Menemenspor 15. dakikada Domgjonas'ın golüyle öne geçerken, Bursaspor buna Seleznyov 24 ve 40. dakikalarında penaltından cevap verdi. 47. dakikada Menemenspor, Mehmet Boztepe ile beraberliği sağladı. Karşılaşmanın 81.dakikasında Menemenspor, 82. dakikasında Bursaspor bir penaltı atışından yararlanamadı.

UEFA Integritiy Departmanı raporuna göre, son 20 dakikasında skor 2-2 berabere giderken en az 5 gol atılacağına ilişkin bahislerin arttı ve 'güçlü ve alışılmadık' bahisler yapıldı. Buna karşın, müsabaka 2-2 sona erdi.





Kadıköy'de Bahattin Şimşek vakası: "Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi" Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta hakem Bahattin Şimşek gösterdiği yönetimle mücadelenin önüne geçti. Şimşek, sarı lacivertlilerin 4-1 kazandığı maçta Başakşehirli Rafael, İrfan Can ve teknik direktör Okan Buruk'u kırmızı kartla sahadan attı.Bahattin Şimşek'in maçı etkileyen kararları;-12. dakikada Gustavo'nun yaptığı sert hareket için VAR'dan gelen uyarıya rağmen kırmızı kart çıkartmadı.-Fenerbahçe'nin 2. golünde autun korner olarak karara bağlanması.-Başakşehirli Rafael'e gösterilen ilk sarı kart hatalı. Pozisyonda kart Skrtel'e çıkmalıydı. Bu karta tepki gösteren Rafael ikinci sarı kartla oyundan atıldı.-Okan Buruk bu pozisyona gösterdiği tepki nedeniyle oyundan atıldı.-İrfan Can, hakemin kararlarına isyan ettiği için oyundan atıldı.Rıdvan Dilmen ne dedi?"Hakem Gustavo'nun kırmızı kartını vermedi. Fenerbahçe'nin 2. golünde autu korner verdi. Skrtel faul yapmışken Rafael'e sarı kart verdi ve kırmızı kartla attı. Sonrasındaki kartlar da bu yüzden geldi. Skora etki eden 3 karar. Hakem maçı Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi. Fenerbahçeliler kusura bakmasın"Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek'in yönetimini 10 üzerinden değerlendir.❓/🔟#NasılYönetti pic.twitter.com/6amMLD2PMY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 23, 2020 Bahattin Şimşek'in damga vurduğu maçı Fenerbahçe farklı kazandıBaşakşehir'den resmi açıklama: “Türk futbolu adına utanç gecesiydi”

Maçtan sonra teknik direktörler ne dedi?

Karşılaşmada Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz kırmızı kart görmüştü. Buz’un yerine basın toplantısına yardımcı antrenör Taner Alpak katılmıştı.

Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Alpak, “Olmadı. Çok gol kaçırdık. Nasip, kısmet. Kazansaydık serimiz devam edecekti, böyle icap etti. Bereabere kaldık, son hafta Hatayspor ile karşılaşacağız, o maça bakacağız. Yüzde 100 VAR sistemi TFF 1’inci Lig’de de olmalı, çünkü aleyhimize verilen penaltı pozisyonuna tekrar tekrar baktık. Koskoca senenin emeği gidebilirdi. Pozisyon el olabilir ama yüzde 100 çizginin dışında. Yazık, günah. Büyüklerimizden bu olayı dikkate almalarını rica ediyoruz” demişti.

"2-2'den sonra net pozisyonlar kaçırdık"

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu ise şöyle konuşmuştu:

“Bugün maçtan önce de zevkli bir maç olacağını, biz sezon başından beri nasıl oynuyorsak yine aynı oyunumuzu oynayacağımızı söylemiştim. Takımımızın özelliği hakem son düdüğü çalana kadar mücadeleyi bırakmayan bir ekip olmamız. Bugün de sezon boyu nasıl oynadıysak, aynı oyunu oynadık. Maç iki tarafa da çok geldi gitti, 2-2’den sonra çok net pozisyonlar kaçırdık. Önemli olan kazasız, belasız, sakatlıksız, sezonu bitireceğiz. Son olarak Altınordu maçımız var, aynı şekilde oynayıp sezonu kapatacağız.”