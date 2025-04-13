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Bahreyn’de kazanan Oscar Piastri

Bahreyn’de kazanan Oscar Piastri

21:0013/04/2025, Pazar
IHA
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Oscar Piastri
Oscar Piastri

Formula 1’de Bahreyn Grand Prix’sini pole pozisyonunda başlayan Mclaren’in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Formula 1’de sezonun 4. yarışı olan Bahreyn Grand Prix’si, 5 bin 412 metre uzunluğundaki Uluslararası Bahreyn Pisti’nde 57 tur üzerinden yapıldı. Yarışı pole pozisyonunda başlayan Mclaren’in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1:35:39.435 derecesiyle kazandı. Piastri, böylece bu sezonki ikinci zaferini elde etti. Yarışta Mercedes’ten George Russell ikinci, Mclaren’den de Lando Norris üçüncü oldu. En hızlı turu da Oscar Piastri gerçekleştirdi.


Formula 1’de sezonun 5. yarışı gelecek hafta Suudi Arabistan’da düzenlenecek.Bahre yn Grand Prix’si sonrasında pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:


Pilotlar

1- Lando Norris (Büyük Britanya): 77 puan

2- Oscar Piastri (Avustralya): 74 puan

3- Max Verstappen (Hollanda): 69 puan

4- George Russell (Büyük Britanya): 63 puan

5- Charles Leclerc (Monako): 32 puan


Takımlar

1- McLaren: 151 puan

2- Mercedes: 93 puan

3- Red Bull: 71 puan

4- Ferrari: 57 puan

5- Haas Ferrari: 20 puan

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