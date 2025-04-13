Bahreyn’de kazanan Oscar Piastri

Formula 1’de sezonun 4. yarışı olan Bahreyn Grand Prix’si, 5 bin 412 metre uzunluğundaki Uluslararası Bahreyn Pisti’nde 57 tur üzerinden yapıldı. Yarışı pole pozisyonunda başlayan Mclaren’in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1:35:39.435 derecesiyle kazandı. Piastri, böylece bu sezonki ikinci zaferini elde etti. Yarışta Mercedes’ten George Russell ikinci, Mclaren’den de Lando Norris üçüncü oldu. En hızlı turu da Oscar Piastri gerçekleştirdi.