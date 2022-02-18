Başakşehir'in yeni transferinin yaşadığı talihsizlikler bitmiyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
İstanbul ekibinde Serdar Gürler, mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda kendisini yere bıraktı ve yerden kalkamadı. Sedyeyle saha kenarına alınan futbolcu, doktor tavsiyesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Serdar Gürler'in başının döndüğü ve tomografisinin çekileceği belirtildi.
- 30 yaşındaki futbolcu devre arası transfer döneminde Konyaspor'daki serbest kalma bedeli ödenerek Başakşehir'e imza atmıştı. Serdar Gürler, Başakşehir formasıyla çıktığı 3 maçta 1 gol attı.