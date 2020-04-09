2.LİG

Batuhan Karadeniz: "Ben sadece bir takımın maçını izlerim"

İkinci lig takımlarından Tuzlaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karadeniz, tuttuğu takımla ilgili konuşurken aldığı dev teklifi de anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batuhan Kardeniz son olarak Tuzlaspor'un formasını giyiyordu.

Batuhan Kardeniz son olarak Tuzlaspor'un formasını giyiyordu.

Tuzlaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz, maç izlemeyi sevmediğini anlatırken sadece 1 takımın karşılaşmalarını izlediğini açıkladı.

Skorer'e konuşan 28 yaşındaki oyuncunun sözlerinden öne çıkanlar şunlar;

  • -"Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş maçları dışında hiçbir maçı izlemem. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olsun, izlemem. Maç izlemeyi sevmiyorum. Real Madrid - Barcelona maçı olsa yine izlemem, sadece Beşiktaş maçlarını izlerim."
  • -"Manchester City olayı gerçekten vardı. Ben Manchester City ile İsviçre'de turnuvalara katıldım, fotoğrafları bile var. O dönem Başkanımız beni Beşiktaş'ta tutmayı tercih etti. O dönem profesyonel sözleşmem de yoktu. Kaçsam kaçabilirdim. İyi ki kaçmamışım."
  • "Bizim işimiz gerçekten kolay değil. Sahanın içinde yüzümüze bakarak küfür ediyorlar. Haftada bir kampa gidiyorum. Nereden baksan senede 2.5 ay kamptayım. Memur değilsiniz, cumartesi-pazarınız yok. Bir kez dünyaya gelsem futbolcu olmak istemezdim."

  • "Günümüzün futbolunda inanılmaz derecede bozuk ortam. Futbolcudan çok kazanan menajer gördüm. Böyle bir şey olur mu ya. Adam koşmuyor bile. Kimse de bu işe dur diyemiyor."

  • "Balotelli'nin yaptığının yüzde 10'unu yapsaydım hakkımda ne yazacaklardı? Dilin kemiği yok. Düşünmeden konuşuyorum. Yapmadığım çok yazıldı. Doğru sözün para etmediği bir yer. Hayal satıyorlar insanlara."


Batuhan Karadeniz, futbol kariyeri boyunca 277 maça çıkarken 93 gol attı 24 de asist yapma başarısı gösterdi.

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