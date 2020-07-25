2. Lig'de Batuhan Karadeniz fırtınası: Attığı gollerle gündem oldu
Tuzlaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, bu sezon farklı bir kimliğe büründü. Oynadığı takımlarda yaşadığı sorunlarla devamlı gündeme gelen tecrübeli futbolcu, bu sezon ise attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.
Haber MerkeziYeni Şafak
TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Ankara Demirspor’u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor, ilk finalist oldu. Karşılaşmadaki golleri penaltıdan Batuhan Karadeniz attı.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon İstanbul ekibiyle çıktığı 10 maçta 8 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Bu sezon 18 gol attı
Devre arasında Bandırmaspor'dan ayılan ve aynı ligde mücadele eden Tuzlaspor'a imza atan Batuhan Karadeniz, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi. İki ekipte toplam 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 18 gol atarken, 1 de asist kaydetti.
Futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Batuhan Karadeniz, çok sık takım değiştirmesi ve oynadığı kulüplerde hep sorun yaşamasıyla gündeme gelmişti.
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