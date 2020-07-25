2.LİG

Batuhan Karadeniz kaç gol attı?

2. Lig'de Batuhan Karadeniz fırtınası: Attığı gollerle gündem oldu

Tuzlaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, bu sezon farklı bir kimliğe büründü. Oynadığı takımlarda yaşadığı sorunlarla devamlı gündeme gelen tecrübeli futbolcu, bu sezon ise attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batuhan Karadeniz, takımını play-off'ta finale çıkardı.

Batuhan Karadeniz, takımını play-off'ta finale çıkardı.

Fotoğraf: Namık Kemal KILINÇ / DHA

TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Ankara Demirspor’u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor, ilk finalist oldu. Karşılaşmadaki golleri penaltıdan Batuhan Karadeniz attı.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon İstanbul ekibiyle çıktığı 10 maçta 8 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Bu sezon 18 gol attı

Devre arasında Bandırmaspor'dan ayılan ve aynı ligde mücadele eden Tuzlaspor'a imza atan Batuhan Karadeniz, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi. İki ekipte toplam 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 18 gol atarken, 1 de asist kaydetti.

  • Futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Batuhan Karadeniz, çok sık takım değiştirmesi ve oynadığı kulüplerde hep sorun yaşamasıyla gündeme gelmişti.

Batuhan Karadeniz: "Ben sadece bir takımın maçını izlerim"
Batuhan Karadeniz: "Ben sadece bir takımın maçını izlerim"

Tuzlaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz, maç izlemeyi sevmediğini anlatırken sadece 1 takımın karşılaşmalarını izlediğini açıkladı.Skorer'e konuşan 28 yaşındaki oyuncunun sözlerinden öne çıkanlar şunlar;-"Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş maçları dışında hiçbir maçı izlemem. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olsun, izlemem. Maç izlemeyi sevmiyorum. Real Madrid - Barcelona maçı olsa yine izlemem, sadece Beşiktaş maçlarını izlerim."-"Manchester City olayı gerçekten vardı. Ben Manchester City ile İsviçre'de turnuvalara katıldım, fotoğrafları bile var. O dönem Başkanımız beni Beşiktaş'ta tutmayı tercih etti. O dönem profesyonel sözleşmem de yoktu. Kaçsam kaçabilirdim. İyi ki kaçmamışım.""Bizim işimiz gerçekten kolay değil. Sahanın içinde yüzümüze bakarak küfür ediyorlar. Haftada bir kampa gidiyorum. Nereden baksan senede 2.5 ay kamptayım. Memur değilsiniz, cumartesi-pazarınız yok. Bir kez dünyaya gelsem futbolcu olmak istemezdim.""Günümüzün futbolunda inanılmaz derecede bozuk ortam. Futbolcudan çok kazanan menajer gördüm. Böyle bir şey olur mu ya. Adam koşmuyor bile. Kimse de bu işe dur diyemiyor." "Balotelli'nin yaptığının yüzde 10'unu yapsaydım hakkımda ne yazacaklardı? Dilin kemiği yok. Düşünmeden konuşuyorum. Yapmadığım çok yazıldı. Doğru sözün para etmediği bir yer. Hayal satıyorlar insanlara."Batuhan Karadeniz, futbol kariyeri boyunca 277 maça çıkarken 93 gol attı 24 de asist yapma başarısı gösterdi.Beşiktaş&#39;ın altyapısından yetişen ve &#39;Türk futbolunun en büyük golcülerinden biri olacak&#39; denilen Batuhan Karadeniz&#39;in kariyer yolu. pic.twitter.com/hWxzL0AnJI&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 22 Kasım 2018


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Mike Tyson 15 yıl aradan sonra dövüşecek
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.