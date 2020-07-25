2. Lig'de Batuhan Karadeniz fırtınası: Attığı gollerle gündem oldu

TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Ankara Demirspor’u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor, ilk finalist oldu. Karşılaşmadaki golleri penaltıdan Batuhan Karadeniz attı.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon İstanbul ekibiyle çıktığı 10 maçta 8 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Bu sezon 18 gol attı

Devre arasında Bandırmaspor'dan ayılan ve aynı ligde mücadele eden Tuzlaspor'a imza atan Batuhan Karadeniz, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi. İki ekipte toplam 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 18 gol atarken, 1 de asist kaydetti.

Futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Batuhan Karadeniz, çok sık takım değiştirmesi ve oynadığı kulüplerde hep sorun yaşamasıyla gündeme gelmişti.