BUNDESLİGA

Bayern Münih James Rodriguez’i alıyor

2018 Dünya Kupası'ndan sonra hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan James Rodriguez Bayern Münih'te kalıyor. Alman ekibinin yıldız futbolcu için ödeyeceği bedel belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
James Rodriguez

James Rodriguez

Fotoğraf: JORGE SILVA

Bayern Münih in yeni hocası Niko Kovac, sezon başında İspanyol devi Real Madrid’den kiralanan Rodriguez’in takımda kalmasını istiyor. Kovac’ın yeni sezon planlamasında yer alan Kolombiyalı futbolcunun Bayern için kritik önem taşıdığını düşünen Hırvat teknik adam yönetimden oyuncunun bonservisinin alınmasını istedi.

Satın alma opsiyonu 42 milyon Euro olan James Rodriguez de takımda kalmayı arzuluyor. İstikrarlı bir şekilde forma giymek isteyen James‘in Bundesliga da kalmaya sıcak baktığı ve bu sebeple iki kulübün anlaşmasını beklediği belirtildi.

  • James Rodriguez, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla toplamda 39 maça çıktı.Yıldız futbolcu bu mücadelelerde 8 gol attı 14 de asist yapma başarısı gösterdi.
27 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası’nda 3 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

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