BUNDESLİGA

Bayern Münih şampiyon oldu

Bundesliga'nın son haftasında Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup eden Bayern Münih, üst üste 7'inci toplamda ise 29'uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Haber Merkezi IHA
Ribery, Robben ve Rafinha Bayern Münih formasına kupayla veda etti.

Ribery, Robben ve Rafinha Bayern Münih formasına kupayla veda etti.

Almanya Bundesliga'nın son haftası büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonluk yolunda Borussia Dortmund ile yarışan Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Bavyera ekibi, rakibini 5-1 mağlup ederken, ev sahibinin gollerini 4. dakikada Coman, 53. dakikada Alaba, 58. dakikada Sanchez, 72. dakikada Ribery ve 78. dakikada Robben kaydetti. Frankfurt'un tek sayısı ise 50. dakikada Haller'den geldi.

Bu sonuçla puanını 78'e yükselten Bayern Münih, en yakın rakibi Dortmund'un 2 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.


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