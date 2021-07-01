Spor Belhanda Süper Lige geri döndü
TRANSFER

Belhanda Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda'yı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Belhanda Süper Lige geri döndü
Galatasaray formasıyla çıktığı 131 maçta 22 gol atarken 26 da asist kaydetmişti.

Geride bıraktığımız sezon Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu Belhanda, Adana Demirspor'a transfer oldu.

Mavi lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

  • Belhanda, Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa sevinci yaşamıştı.

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