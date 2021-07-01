Belhanda Süper Lig'e geri döndü

Geride bıraktığımız sezon Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu Belhanda, Adana Demirspor'a transfer oldu.
Mavi lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
- Belhanda, Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa sevinci yaşamıştı.
Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin #Belhanda! pic.twitter.com/ngRxnaWDaP
Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin #Belhanda! pic.twitter.com/ngRxnaWDaP— Adana Demirspor 🏆#ŞAMPİYON (@AdsKulubu) July 1, 2021