Belhanda Süper Lig'e geri döndü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyar 200 milyon TL’lik 18 yatırımın açılışını gerçekleştirecek

Sakarya'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyar 200 milyon TL’lik 18 yatırımın açılışı gerçekleştirilecek. Açılışı yapılacaklar arasında Akçay Barajı, HES’ler, Sakarya Botanik Vadisi, duble yollar, yeni yaşam alanları, altyapı, üstyapı ve çevre yatırımları gibi pek çok proje bulunuyor.