Dolmabahçe'de Süper Lig'in son derbisi oynandı. Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşı karşıya getiren dev mücadeleyi bordo-mavili takım kazandı. Dev maçın özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Ev sahibi Beşiktaş, mücadelenin 14. dakikasında Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle öne geçti. Bordo-mavili konuk takım, bu gole 15. dakikada Zubkov ve 62. dakikada Ernest Muçi'yle karşılık vererek maçı kazanmayı başardı.
Üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 69'a yükseltti. Dördüncü sırada yer alan Beşiktaş ise 59 puanda kaldı.
12. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Trabzonspor savunmasının çıkarken yaptığı paslaşmada kaleci Ahmet Doğan Yıldırım, ceza sahası içinde topu ayağından açtı. Araya giren Güney Koreli futbolcu Oh, genç file bekçisinin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi.
14. dakikada penaltıyı kullanan kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelere gönderdi: 1-0.
Trabzonspor, 15. dakikada beraberliği yakaladı. Orta sahanın solunda Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Umut Nayir, rakip kaleye doğru ilerledikten sonra Zubkov'u gördü. Ukraynalı futbolcu, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 1-1.
İlk yarı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
54. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Soldan paslaşılarak kullanılan kornerde Orkun Kökçü'nün direkt kaleye gönderdiği topta kaleci Ahmet Doğan Yıldırım, gole izin vermedi.
56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rıdvan Yılmaz'ın yerden ortasında ceza sahası içinde Cerny'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
60. dakikada ceza sahası dışından Oulai'nin sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu direk dibinden kornere çeldi.
62. dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Muçi, uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
68. dakikada orta alanda Agbadou'dan topu kapan Umut Nayir, kaleci Ersin Destanoğlu'nu önde gördü. Oyuncunun uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
83. dakikada ceza sahası dışında Djalo'dan sıyrılan Zubkov'un yayın içinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topu çeldi.
Trabzonspor, maçı 2-1 kazandı.