Sergen Yalçın'a Trabzonspor maçı öncesi büyük tepki

Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçı öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın’a tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig’de oynanan Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı tribünlerden dikkat çeken tepkiler yükseldi.
Mücadele öncesi stat hoparlörlerinden takım kadroları anons edilirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın isminin okunması sırasında tribünlerden yoğun ıslık sesleri duyuldu.
Tepkilerin ardından taraftarlar hep bir ağızdan, “Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?” şeklinde tezahüratta bulundu.